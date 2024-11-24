Унаслідок нової атаки російських сил по Київщині пошкоджено один із промислових об’єктів.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

“На промисловому підприємстві сталася пожежа через падіння уламків збитих цілей. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння”, – заявив Кравченко.

Він додав, що внаслідок атаки частково постраждала покрівля будівлі. Також очільник ОВА зазначив, що на щастя, обійшлося без потерпілих.

За його словами, місцева влада продовжує оцінювати наслідки, а на підприємстві вже розпочато роботи з усунення пошкоджень.