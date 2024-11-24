Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
“На промисловому підприємстві сталася пожежа через падіння уламків збитих цілей. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння”, – заявив Кравченко.
Він додав, що внаслідок атаки частково постраждала покрівля будівлі. Також очільник ОВА зазначив, що на щастя, обійшлося без потерпілих.
За його словами, місцева влада продовжує оцінювати наслідки, а на підприємстві вже розпочато роботи з усунення пошкоджень.
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