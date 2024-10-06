Про це йдеться у повідомленні на YouTube-каналі бригади.

Як повідомляє бригада “Азов”, спочатку дрон зафіксував момент жорстокого злочину росіян, які впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.

Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів. Ця група російських військовослужбовців, як свідчить сам полонений у відео, й вчинила цей розстріл.

“На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Ба більше, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у “м’ясні” штурми”, — йдеться у повідомленні “Азова”.

В “Азові” зазначили, що надалі ці кадри будуть використані як доказ воєнного злочину і порушення Женевської конвенції.