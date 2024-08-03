Станом на ранок 3 серпня на пунктах пропуску з сусідніми державами спостерігаються незначні черги з легкових автомобілів та автобусів.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Станом на ранок 3 серпня на кордоні з Польщею черги відсутні на більшості пунктів пропуску, за винятком “Устилуга”, де стоять 50 легковиків, та “Краківця” з 50 автомобілями і 4 автобусами.

У “Шегині” очікують 50 автівок і 15 пішоходів, а в “Угринів” – 10 легковиків.

На кордоні зі Словаччиною черги також невеликі, з 20 автомобілями у “Малому Березному” та 20 авто і 5 автобусами в “Ужгороді”.

На угорсько-українському напрямку спостерігаються черги на всіх пунктах, зокрема у “Тисі” – 35 легковиків і 1 автобус, а у “Порубне” на кордоні з Румунією – 30 автомобілів.

На молдовському напрямку черг немає.