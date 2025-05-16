У ніч на 16 травня на Черкащині відбулися потужні вибухи, пов’язані з активною роботою сил протиповітряної оборони. Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації, підтвердив, що в регіоні було знищено 32 ударні безпілотники.

Повітряна тривога була оголошена о 02:26 для Черкаського та Золотоніського районів. Командування Повітряних сил попереджало про можливу загрозу з боку ударних дронів через свій телеграм-канал.

О 03:35 тривога поширилася також на Уманський та Звенигородський райони. Близько 06:53 журналісти зафіксували роботу ППО неподалік Черкас.

Ігор Табурець зазначив, що сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи активно працювали по російських цілях. За попередніми даними, в межах області було знищено 32 безпілотники типу “шахед”.

На щастя, внаслідок обстрілів не було зафіксовано травмованих осіб, а також звернень від населення щодо пошкодження майна.

Варто зазначити, що в ніч на 15 травня на Черкащині також вдалося знищити два “шахеди”. Тоді також не було повідомлень про травми чи пошкодження інфраструктури, як зазначив Ігор Табурець.