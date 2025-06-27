Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 27 червня на Черкащині сили протиповітряної оборони активно реагували на загрозу з боку армії РФ, яка здійснила атаку за допомогою ударних дронів.

У Звенигородському районі внаслідок падіння уламків дрону “шахед” було пошкоджено вікна у трьох житлових будинках та господарській споруді, а також лінію електропередач. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Повітряна тривога для Черкаського та Золотоніського районів була оголошена 26 червня о 21:56. Повітряні сили попереджали про можливу загрозу від ударних безпілотників через телеграм-канал.

О 22:34 тривога була розширена на Звенигородський та Уманський райони.

“У Звенигородському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у трьох будинках і господарчій споруді. Також лінію електропередач. Аварійна бригада вже працює.” – Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА

Ігор Табурець зазначив, що сили ППО в області знищили 19 дронів “шахед”. На щастя, травмованих внаслідок атаки немає.

Варто нагадати, що в ніч на 23 червня в Черкащині було знищено 16 дронів “шахед”, і тоді також не було зафіксовано травм або пошкоджень інфраструктури, додав керівник ОВА.