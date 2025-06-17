Сили ППО Черкащини збили ракети і дрони під час повітряної тривоги

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Черкасах та навколишніх районах під час повітряної тривоги пролунали вибухи, оскільки сили протиповітряної оборони активно діяли проти російських цілей. Внаслідок падіння уламків дрону “шахед” сталася пожежа в лісі, про що повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Повітряна тривога в Золотоніському та Черкаському районах розпочалася 16 травня о 20:29. Пізніше, о 21:25, тривогу оголосили також для Звенигородського та Уманського районів. ППО діяла поблизу Черкас о 21:02 та о 04:32, про що інформували кореспонденти.

Ігор Табурець зазначив, що в Черкаському районі виникла пожежа в лісі через падіння уламків дрону:

“Унаслідок падіння уламків дрона горіла лісова підстилка в Черкаському районі. Займання вже ліквідували”. – Ігор Табурець

Він також повідомив, що в межах області вдалося збити дві російські ракети та знищити 29 безпілотних літальних апаратів. На щастя, травмованих немає, і наразі не зафіксовано звернень щодо пошкодження майна.

Варто зазначити, що внаслідок дронової атаки РФ у ніч на 16 червня на Черкащині було пошкоджено сім будинків, а одне село частково залишилося без електропостачання. Уламки дрона також зачепили газову трубу низького тиску, що призвело до пожежі на подвір’ї, яку оперативно ліквідували.

Загалом, сили ППО в області знищили 18 безпілотних літальних апаратів, що свідчить про активну боротьбу з повітряними загрозами.