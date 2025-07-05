Відбито атаку безпілотників на Черкащині: знешкоджено 13 БпЛА

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 5 липня Черкащина стала свідком вибухів та активної роботи системи протиповітряної оборони. Повітряні сили України попереджали про можливу атаку з використанням ударних безпілотників.
Згідно з попередніми даними, інфраструктура регіону залишилася неушкодженою, про що повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
“Ніч в області минула з повітряними тривогами. Ще й потужна гроза додала ‘спецефектів’. Наші оборонці знешкодили 13 російських БпЛА в черкаському небі.”
Варто зазначити, що в ніч на 4 липня Черкащина також зазнала атак з боку російських військ, коли під час повітряної тривоги лунали вибухи. Тоді було знищено 22 безпілотники типу “шахед”, як повідомив керівник ОВА.
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