Відбито атаку безпілотників на Черкащині: знешкоджено 13 БпЛА

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 5 липня Черкащина стала свідком вибухів та активної роботи системи протиповітряної оборони. Повітряні сили України попереджали про можливу атаку з використанням ударних безпілотників.

Згідно з попередніми даними, інфраструктура регіону залишилася неушкодженою, про що повідомив керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

“Ніч в області минула з повітряними тривогами. Ще й потужна гроза додала ‘спецефектів’. Наші оборонці знешкодили 13 російських БпЛА в черкаському небі.” – Ігор Табурець

Варто зазначити, що в ніч на 4 липня Черкащина також зазнала атак з боку російських військ, коли під час повітряної тривоги лунали вибухи. Тоді було знищено 22 безпілотники типу “шахед”, як повідомив керівник ОВА.