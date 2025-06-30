Судовий процес над інспектором колонії за продаж наркотиків у Черкаській області

Про це Державне бюро розслідувань на своєму сайті.
У Черкаській області розпочинається судовий процес над працівником виправної колонії, якого підозрюють у продажу наркотиків засудженим. Цю інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань на своєму офіційному ресурсі.
Згідно з даними ДБР, мова йде про інспектора відділу “Старобабанівської виправної колонії (№92)”. Чоловік придбав метадон, заховав його у корпусі зарядного пристрою, а потім намагався пронести наркотик на територію колонії, поклавши зарядний пристрій у кишеню штанів. Проте під час перевірки його особистих речей викрили працівники установи.
Речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Сакун повідомила, що інспектору висунули підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- Частина 3 статті 15 – замах на вчинення злочину, який залишився незавершеним через обставини, що не залежали від волі особи.
- Частина 2 статті 307 – збут або передача наркотичних речовин у місця позбавлення волі, особливо якщо йдеться про великі обсяги або особливо небезпечні речовини.
Ірина Сакун також зазначила:
“Обвинувальний акт скерували до суду. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.”
Слідство триває, а судовий процес має на меті з’ясувати всі обставини справи та притягнути винного до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.
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