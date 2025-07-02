У Черкасах затримали студента за шпигунство для Росії: загроза довічного ув’язнення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Черкасах затримали 20-річного студента, якого підозрюють у коригуванні ударів російської армії по території області. За словами речниці Служби безпеки України в Черкаській області Катерини Дроги, молодому чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Згідно з матеріалами справи, студент, який навчався в місцевому університеті, переїхав до Черкас на початку повномасштабного вторгнення та вступив до навчального закладу.
“Студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легких грошей» на телеграм-каналах. Після дистанційного вербування він почав звітувати росіянам про наслідки «прильотів»: шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото.”
Наступним завданням підозрюваного було відстежування бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони, зазначила речниця.
“Такі розвіддані росіяни планували використати для підготовки повітряних атак РФ «в обхід» української системи ППО.”
Крім того, підозрюваний шпигував за адміністративною будівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту території навколо режимного об’єкта.
“Співробітники СБУ викрили його ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучили телефон з підготовленим «звітом» для ФСБ.”
Як повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Сакун, підозрюваного вже помістили під варту.
“Підозрюваного безальтернативно взяли під варту. Ініціювали клопотання про арешт майна. За роботу на російську спецслужбу йому повідомили про підозру у державній зраді згідно з частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.”
Якщо провину студента доведуть у суді, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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