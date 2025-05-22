У Чернігові внесли заставу за суддю, підозрювану у виправдовуванні агресії РФ

У Чернігові було внесено повну суму застави за працівницю Деснянського районного суду, яка підозрюється у виправдовуванні агресії Російської Федерації. Керівниця апарату Чернігівського апеляційного суду Тетяна Кривонос підтвердила цю інформацію, зазначивши, що на депозитному рахунку станом на 22 травня знаходиться 242 250 гривень.

Ця справа набула розголосу після того, як співробітники Служби безпеки України викрили жінку, яка, за даними слідства, виправдовувала дії агресора та висловлювала сподівання на перемогу Росії. Відео, на якому вона радіє збільшенню кількості поховань українських військових, стало доступним у соціальних мережах, викликавши обурення серед громадськості.

9 травня Новозаводський районний суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак, сторона обвинувачення не погодилася з цим рішенням і подала апеляційну скаргу.

16 травня Чернігівський апеляційний суд змінив запобіжний захід, ухваливши рішення про тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Під час судового засідання підозрювана визнала свою провину, зазначивши, що не усвідомлювала серйозності своїх слів.