Застава за працівницю суду Чернігова через виправдовування агресії РФ

Повну суму застави у розмірі 242 250 гривень внесли за працівницю Деснянського районного суду Чернігова, яка підозрюється у виправдовуванні агресії Російської Федерації. Цю інформацію підтвердила Тетяна Кривонос, керівниця апарату Чернігівського апеляційного суду, у своєму коментарі.

На сьогодні, 22 травня, зазначена сума вже знаходиться на депозитному рахунку. Важливо зазначити, що жінка стала об’єктом розслідування після того, як співробітники СБУ виявили її відеозвернення, в якому вона висловлює підтримку агресії РФ та радіє зростанню кількості поховань українських військових. Це відео було опубліковане в одному з чернігівських пабліків.

Нагадаємо, що 9 травня Новозаводський районний суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваної. Однак, сторона обвинувачення не погодилася з цим рішенням і подала апеляційну скаргу.

16 травня Чернігівський апеляційний суд змінив запобіжний захід, призначивши тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави. Під час судового засідання підозрювана визнала свою провину, зазначивши, що “не думала про те, що писала”.