Звільнення секретарки суду в Чернігові за виправдовування агресії Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

6 червня з посади була звільнена секретарка судових засідань Деснянського районного суду Чернігова, яку підозрюють у виправдовуванні агресії Російської Федерації. Про це повідомила прессекретарка та помічниця голови суду Анастасія Лисенок.

За її словами, звільнення стало наслідком дисциплінарного проступку, а також проявів неповаги до держави, її символів та українського народу.

Співробітники СБУ в Чернігові викрили 41-річну працівницю суду, якій інкримінують виправдовування агресії Росії та сподівання на її перемогу. Відео з її висловлюваннями з’явилося в одному з місцевих пабліків, де жінка, перебуваючи на кладовищі “Яцево”, висловлює радість з приводу збільшення кількості поховань українських воїнів і надію на перемогу Росії.

Суддя-спікер Деснянського районного суду Ірина Рахманкулова підтвердила інформацію про затримання.

На офіційному сайті суду зазначено, що колектив засуджує будь-які прояви зради та підтримує Збройні Сили України.

“Для працівників суду ця інформація стала несподіванкою. У професійному середовищі жодних проявів антиукраїнської позиції з боку цієї особи за час її роботи не фіксувалося.”

Згідно з інформацією, затримана працювала секретарем судових засідань з 2019 року, раніше була помічницею судді. У 2015 році вона проходила перевірку відповідно до закону “Про очищення влади”. Цього року жінка подала заявку до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

9 травня суддя Новозаводського районного суду Чернігова Антон Діденко ухвалив рішення про домашній арешт для працівниці суду.

16 травня Чернігівський апеляційний суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Під час судового засідання підозрювана визнала свою вину та заявила, що не усвідомлювала зміст своїх висловлювань.