Повітряний удар по Чернігову 6 червня: наслідки та пошкодження

Про це Facebook-сторінка депутата Олександра Ломако
В ніч на 6 червня Чернігів зазнав комбінованого повітряного удару з боку російських військ, які використали балістичні ракети та безпілотники. Ця атака призвела до значних пошкоджень житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери, а також до травмування місцевих жителів.
Депутат Чернігівської міської ради та голова фракції “Рідний дім” Олександр Ломако поділився інформацією про наслідки атаки на своїй сторінці у Facebook.
“На жаль, є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери.”
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив, що в околицях міста було зафіксовано вибухи балістичних ракет. Він також зазначив, що місто піддалося атаці “шахедів”, і попередньо зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок.
О 1:13 Брижинський уточнив ситуацію:
“Вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджені двері та вікна будинку. Залишайтеся в укриттях.”
За даними КП “Чернігівводоканал”, внаслідок атаки на об’єкти критичної інфраструктури в Чернігові було порушене електропостачання підвищувальних насосних станцій водопроводу. Це призвело до відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових будинків. Комунальні служби закликають мешканців подбати про запаси питної води.
Корисне для прочитання:
- У Чернігові через нічну атаку безпілотників РФ змінено маршрути громадського транспорту, є постраждалі та пошкодження будівель.
- Харків зазнав удару двома балістичними ракетами, ймовірно KN-23 або 9М723 “Іскандер”. Експертизи тривають для точного визначення типу зброї.
- Ракетний обстріл Харкова 5 червня: удари Х-35 та дронів “Шахед”, пошкодження будинків, постраждалі без серйозних травм.