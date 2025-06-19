Службове розслідування у Чернігівській області через інцидент із військовослужбовцями ТЦК та СП

Як повідомляє у Facebook Чернігівський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці з посиланням Чернігівський обласний ТЦК та СП

У Чернігівській області розпочато службове розслідування, яке стосується можливого перевищення повноважень працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це пов’язано з ймовірним застосуванням фізичної сили військовослужбовцями одного з районних відділів під час заходів оповіщення.

Про це стало відомо з повідомлення Чернігівського обласного ТЦК та СП, опублікованого на їхній сторінці у Facebook.

“У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано ймовірне перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили військовослужбовцями одного з відділів РТЦК та СП Чернігівщини. Повідомляємо, що за цим фактом призначено службове розслідування з метою встановлення всіх обставин, причин інциденту та осіб, причетних до нього.” – Чернігівський обласний ТЦК та СП

Згідно з попередньою інформацією, військовослужбовці ТЦК та СП намагалися перевірити військово-облікові документи у чоловіків, які почали проявляти провокативну поведінку. Після тривалого спілкування один із них погодився проїхати до ТЦК та СП, але після прибуття поскаржився на біль у плечі та заявив про можливий перелом.

Бригада швидкої допомоги доставила чоловіка до медичного закладу. Після обстеження та рентгенологічного дослідження лікар-хірург не виявив ушкоджень, які б підтвердили його скарги.

Варто зазначити, що чоловік перебував у розшуку за ухилення від виконання військового обов’язку під час мобілізації. Військовослужбовці запропонували йому проїхати до ТЦК та СП, але він почав поводитися агресивно і вдарив одного з військовослужбовців у ногу, намагаючись втекти.

“Варто зауважити, що військовослужбовець, до якого була застосована сила, є учасником бойових дій, переведеним до ТЦК та СП після поранення. Удар прийшовся саме в ногу, яка зазнала поранення під час виконання ним бойових завдань на фронті. Наголошуємо: за результатами службового розслідування винні з-поміж військовослужбовців будуть притягнуті до відповідальності.” – Чернігівський обласний ТЦК та СП

Службове розслідування триває, щоб встановити всі обставини інциденту та притягнути до відповідальності винних осіб.