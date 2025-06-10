Затримання посадовця ТЦК у Чернігівській області за хабарництво

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті

У Чернігівській області правоохоронці спільно з військовою контррозвідкою СБУ виявили корупційні дії посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловік вимагав гроші за допомогу у призначенні курсанта на бажану посаду у військовій частині.

Згідно з інформацією поліції, за 2000 доларів посадовець обіцяв допомогти військовому уникнути відправлення до бойової бригади. Наразі йому вже висунули підозру, і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Затримання співробітника ТЦК відбулося одразу після отримання ним останньої частини хабара у розмірі 1000 доларів. Під час обшуків у його квартирах поліцейські вилучили гроші та інші речові докази, що підтверджують його злочинну діяльність.

“Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.” – Поліція Чернігівської області

Правоохоронці підкреслюють важливість боротьби з корупцією та закликають громадян повідомляти про подібні випадки, щоб забезпечити прозорість і справедливість у суспільстві.