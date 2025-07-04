Поліція розслідує виконання російської пісні на Алеї пам’яті в Чернігівській області

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці
У Чернігівській області поліція розпочала розслідування у зв’язку з виконанням пісні російською мовою на Алеї пам’яті загиблих героїв у Прилуках.
Ця інформація стала відома завдяки публікації на офіційній Facebook-сторінці поліції. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на відео, де молода жінка співає російську пісню на фоні банерів із зображеннями загиблих захисників України.
На даний момент поліція працює над встановленням особи жінки, яка з’явилася на відео, та з’ясовує всі обставини інциденту.
Правоохоронці підкреслюють важливість дотримання законодавства та вшанування пам’яті загиблих героїв України.
Подальші дії поліції будуть визначені в залежності від результатів перевірки.
“Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому дівчина виконує пісню російською мовою та знімає себе на фоні банерів із портретами загиблих захисників України. Наразі правоохоронці встановлюють особу жінки, зафіксованої на відео.”
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