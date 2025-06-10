Тендер на реконструкцію школи в Ягідному під меморіал за 160 млн грн

Відповідний тендер опублікували на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro

У Чернігівській області оголошено тендер на реконструкцію та створення меморіалу на місці школи в Ягідному, де російські військові протягом 28 днів утримували 366 людей. Загальна вартість проекту становить 160 617 730 гривень.

Цей тендер був опублікований 9 червня на платформі електронних закупівель Prozorro.

Згідно з умовами тендеру, роботи з реконструкції школи мають бути завершені до 31 грудня 2026 року. Замовником виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівської області.

У документації тендеру зазначено, що меморіал включатиме головну споруду меморіального комплексу, експозицію зруйнованої техніки, алею пам’яті, зони тиші, рекреаційні майданчики для відпочинку, паркувальні місця та теплогенераторну споруду.

Фінансування реконструкції школи здійснюватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 року №382, яка стосується реалізації експериментального проекту з відновлення населених пунктів, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації. Кошти на проект будуть виділені з фонду ліквідації наслідків агресії та інших законних джерел.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2023 року Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України оголосило архітектурний конкурс на найкращий проект меморіалу в Ягідному, а 12 лютого журі визначило переможцем архітектурне бюро Derbin Arch.