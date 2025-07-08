Зростання обстрілів на Чернігівщині: диверсійні групи Росії безуспішні

Про це у коментарі журналістам інформаційно-політичного порталу “Новини.LIVE” розповів начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

На Чернігівщині спостерігається зростання кількості обстрілів з боку російських військ, які використовують різноманітне озброєння. Проте нещодавні спроби диверсійно-розвідувальних груп не увінчалися успіхом. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у коментарі для журналістів.

“На сьогодні ситуація контрольована, більшість всіх обстрілів на сьогодні з використанням FPV-дронів, це якщо казати про прикордоння. Також на територію області прилітають «шахеди» і російські ракети. Періодично ворог застосовував тактику окремих заходів диверсійно-розвідувальних груп. Давно вже цього не було, тому що він постійно отримує тут піз*ов. Вибачте, але це слово, яке можна застосувати до диверсійно-розвідувальної групи ворога. Його заходи останні не мали успіхів, але насправді ситуація, порівняно з минулим роком, практично не змінилась.” – В’ячеслав Чаус

Станом на початок березня 2025 року прикордонники не зафіксували жодного випадку проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп на територію Чернігівщини.

З 26 на 27 квітня українські військовослужбовці успішно запобігли спробі вторгнення російської диверсійно-розвідувальної групи в регіон.