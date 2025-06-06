Атака на Чернігів 6 червня: загиблі, поранені та руйнування

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Чернігівській області на своїй Facebook-сторінці

У Чернігові рятувальники завершили роботи з деблокування завалів, внаслідок яких було знайдено тіло другого загиблого чоловіка, який народився у 1987 році. Ця трагедія стала наслідком атаки російських військ на промислове підприємство, де під завалами опинилися люди.

За інформацією Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, кілька годин тому рятувальники також дістали тіло ще одного чоловіка, який народився у 1966 році.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня російські війська завдали комбінованого удару по Чернігову, використовуючи безпілотники типу “Герань-2”, крилаті ракети та ракети “Іскандер-М”. Загалом було зафіксовано 14 вибухів, що призвело до значних руйнувань.

Начальник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що станом на ранок 6 червня відомо про чотирьох поранених внаслідок атаки.

О 15:30 начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський уточнив, що під завалами промислового підприємства залишалися двоє охоронців. Рятувальники продовжували працювати над розбором завалів, щоб визволити людей.

Дмитро Брижинський також зазначив, що внаслідок атаки було пошкоджено шість приватних будинків, два промислові підприємства, 215 квартир, а також навчальний і медичний заклади. Крім того, постраждали вісім автомобілів.

Начальник МВА повідомив, що комунальні служби планують відновити електропостачання та водопостачання у місті до кінця доби 6 червня.