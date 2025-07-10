Навчання рятувальників у Чернігові: як діяти під завалами

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Чернігові рятувальники провели навчання, присвячене пошуку людей під завалами, відпрацювавши різні сценарії порятунку. Серед них були ситуації, як деблокування постраждалого з затиснутою кінцівкою, пошук у “хвилину тиші” та використання службових собак для виявлення людей.

Рятувальник Роман Білоконський підкреслює, що збереження спокою є критично важливим, якщо людина опинилася під зруйнованою будівлею. Він радить уникати криків, оскільки шум може заважати рятувальникам почути її. Звуки слід подавати лише у “хвилину тиші”.

“Якщо ви опинилися під завалом, головне – зберігати спокій і не кричати, бо через шум вас можуть не почути. Подавайте звуки у ‘хвилину тиші’.” – Роман Білоконський, рятувальник

Також рятувальники застерігають від спроб самостійно розбирати завали навколо себе, оскільки це може призвести до додаткових травм.

Ці поради можуть стати в нагоді в критичних ситуаціях, коли важливо знати, як діяти, щоб зберегти своє життя та здоров’я.