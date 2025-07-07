Новий сигнал повітряної тривоги в Чернігові викликав занепокоєння мешканців

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Чернігові новий сигнал сповіщення про початок повітряної тривоги викликав неоднозначні реакції серед мешканців. Багато хто порівнює його зі звуком ядерної атаки, ракети або “шахеда”. Тестування автоматизованої системи централізованого оповіщення стартувало 1 липня, і вже надійшло 20 скарг на звучання сигналу до міського контакт-центру.

Богдан Писарєв, заступник начальника відділу міського управління надзвичайних ситуацій, зазначив, що тестування триватиме протягом місяця, і наразі звучання сигналу ще не є остаточним.

Світлана Герасименко, чернігівка, розповіла, що її десятирічна донька Соломія дуже злякалася нового голосового сповіщення про тривогу.

“Зробили повітряну тривогу з голосом. От тепер її діти бояться. Ти напугалась, що вона щось сказала? – Так. – Ти подумала, що щось страшне? – Звісно, мам, воно ще так голосно почало”. – Світлана Герасименко

Соломія також поділилася своїми враженнями:

“Ми з подружками грали, але потім ми почули сирену. Я прибігаю додому, мені було дуже страшно, я вся тряслась, бо я подумала, що ракета летить. І я не почула, що вона сказала, але я мамі сказала, що я подумала, що це ядерна атака, бо я таке вперше чую”. – Соломія Герасименко

Світлана зазначила, що раніше донька не реагувала так емоційно на сигнали тривоги, адже дитина звикла до звуків тривоги через додаток і знала, куди бігти у разі небезпеки.

Вона також підкреслила, що людям слід було б заздалегідь повідомити про новий формат сигналу, щоб вони могли підготуватися і пояснити це дітям.

“Написати: «Буде тестування, буде такий-такий звук». Або навіть можна виставити цей звук, щоб люди пояснили своїм дітям, звикли до нього. Дуже багато людей пишуть, що самі дорослі перелякалися, що це ненормально, що в нас і так психіка, і емоційний стан наш нестабільний. І тут іще з такими звуками, голосом. І тому, розумієте, це було просто якесь знущання над нами, над нашою психікою”. – Світлана Герасименко

Вона висловила бажання повернути попередній сигнал сирени без голосового сповіщення.

“Моє бачення – це просто тупо відмивання грошей. Можна було ці кошти відправити на більш потрібніше. Я думаю, що кожен збір, навіть чернігівських хлопців, можна закрити оцим одним тестувальним днем”. – Світлана Герасименко

Богдан Писарєв пояснив, що зміна системи сповіщення є вимогою законодавства. Впроваджується місцева автоматизована система централізованого оповіщення, яка функціонуватиме навіть під час відключення електроенергії.

“Є постанова Кабміну про впровадження місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Воно буде структуровано, буде загальнодержавна система оповіщення, територіальна система оповіщення, і, відповідно, буде місцева система оповіщення”. – Богдан Писарєв

Обладнання для нової системи надала організація “Партнерство за сильну Україну” на суму понад 5,9 мільйона гривень, а місцева громада виділила понад мільйон гривень на встановлення.

Головною перевагою нової системи є можливість локального оповіщення у разі загрози в окремому мікрорайоні міста.

“Не дай Боже, я не хочу просто згадувати, чи падіння уламків якихось, ракет, «шахедів», щоб сповіщати певний район, який постраждав. Трапилось – це буде окреме повідомлення мовне. Людям повідомлять, що, як і що в такому випадку робити”. – Богдан Писарєв

Під час тестування вже були внесені зміни: наприклад, звуковий супровід сигналу “Відбій повітряної тривоги”, який нагадував звук “шахеда”, було прибрано після численних скарг.

Якщо жителі міста висловлять незадоволення звучанням сигналу або голосовим супроводом, ці питання будуть оперативно опрацьовані та змінені.