Апеляційний суд у Чернівцях підтвердив рішення суду першої інстанції, яким громадянку Росії заочно засудили до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за підтримку російської агресії проти України та пропагування антиукраїнських наративів.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура у Facebook.

“Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок громадянці країни-агресора за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Їй призначено покарання у порядку заочного судочинства – 8 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави майна, а саме приміщення критого ринку та квартир у Чернівцях”, – йдеться у повідомленні.

Жінка довгий час проживала на території Чернівецької області, займалась бізнесом, але у 2016 році виїхала до Росії. У своїх соціальних мережах вона поширює антиукраїнські наративи, виправдовує агресію РФ проти України та закликає до підтримки Путіна.

Сторона захисту не погодилася з вироком та подала апеляцію, вимагаючи скасування конфіскації майна та проведення нового судового розгляду. Проте прокурори довели законність рішення суду першої інстанції та справедливість призначеного покарання.