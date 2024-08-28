Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура у Facebook.
“Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок громадянці країни-агресора за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ст. 436, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Їй призначено покарання у порядку заочного судочинства – 8 років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави майна, а саме приміщення критого ринку та квартир у Чернівцях”, – йдеться у повідомленні.
Жінка довгий час проживала на території Чернівецької області, займалась бізнесом, але у 2016 році виїхала до Росії. У своїх соціальних мережах вона поширює антиукраїнські наративи, виправдовує агресію РФ проти України та закликає до підтримки Путіна.
Сторона захисту не погодилася з вироком та подала апеляцію, вимагаючи скасування конфіскації майна та проведення нового судового розгляду. Проте прокурори довели законність рішення суду першої інстанції та справедливість призначеного покарання.