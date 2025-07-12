День жалоби в Чернівцях після нічної атаки 12 липня

За даними міського голови Чернівців Роман Клічук у Facebook сторінці повідомив, що Facebook-сторінка міського голови Чернівців Романа Клічука

У Чернівцях 13 липня оголошено днем жалоби за жертвами нічної атаки. Усі заплановані масові заходи в місті скасовано.

Цю інформацію оприлюднив міський голова Чернівців Роман Клічук на своїй сторінці у Facebook. Рішення було ухвалене під час засідання штабу, що займається ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації.

Клічук також зазначив, що мешканцям Чернівців, чиї домівки зазнали пошкоджень, пропонують тимчасове відселення до гуртожитків. Окрім цього, постраждалим планують надати продукти харчування, воду, засоби гігієни, а також медичну та психологічну підтримку.

Для оцінки збитків та обстеження пошкоджень створено спеціальну комісію.

Нічна атака в Чернівцях 12 липня

Внаслідок нічної атаки в Чернівцях загинули дві особи: 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Ще четверо людей отримали серйозні поранення, одна з яких перебуває у критичному стані.

Атака призвела до пошкодження кількох житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. У Сторожинецькій громаді також постраждали житловий будинок і автомобіль.

Вночі 12 липня область зазнала атаки чотирьох безпілотників-камікадзе (шахедів) та однієї ракети.