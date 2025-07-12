Нічна атака у Чернівцях: двоє загиблих, десятки поранених

Про це повідомляв Telegram начальника Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк

Жителі Чернівців, які стали свідками нічної атаки на їхній будинок, згадують про два потужні вибухи. Перший з них був менш відчутним, тоді як другий призвів до трагічних наслідків, забравши життя двох людей – 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка.

Марія Манчуленко, одна з мешканок постраждалого будинку, розповідає, що в момент першого вибуху вона була вдома з чоловіком.

“Перший удар був легший. Загорілося дерево і почалась пожежа. Ми з чоловіком вийшли на балкон, побачили, що пожежа. Кажу: ‘Дзвонімо в пожежну’. У нас пластиковий балкон, щоб не загорівся балкон. Якраз виходили з кімнати до коридору і був ще один удар. Але вже такий, що нас відкинуло ударною хвилею.” – Марія Манчуленко, мешканка будинку

Після вибуху подружжя відчуло запах газу і вирішило вийти на вулицю. Вони стали свідками того, як з будинку спускалися закривавлені люди. Марія не отримала травм, а її чоловік отримав незначні порізи. В їхній квартирі було знищено балкон, а вікна вибито.

Олександр Ставчанський, ще один мешканець будинку, також описує події тієї ночі. Під час першого вибуху він разом із сім’єю та собакою сховався у ванній кімнаті, а другий вибух стався вже біля їхнього будинку.

“Мабуть, дуже великою помилкою було, що люди почали дивитися, де це прилетіло після першого удару. І фактично дуже багато хто поранився, тому що був біля вікон і на балконах під час другого удару.” – Олександр Ставчанський, мешканець будинку

Після другого вибуху сім’я Олександра відчула запах газу і спустилася з дев’ятого поверху. На місце події прибули рятувальники, які разом з чоловіком евакуювали людей, стукаючи у кожну квартиру в трьох під’їздах, а де не відчиняли – виламували двері.

“Так ми, на жаль, в третьому під’їзді зламали квартиру, де дівчина вже була без ознак життя. Скоріш за все, вона, напевно, коли перший вибух був, вийшла на балкон подивитися, що де впало, і тут пролунав другий вибух.” – Олександр Ставчанський

Загиблою дівчиною виявилася 26-річна Діана Кравченко, завідувачка однієї з аптек у Чернівцях. Олександр зазначає, що понад 100 квартир були опечатані. Деякі мешканці вирішили залишитися у своїх помешканнях, оскільки вони не зазнали значних пошкоджень. Наразі чекають на висновки комісії щодо можливості проживання у будинку. В одному з трьох під’їздів є електрика, але газ та вода відключені.

Олександр додає:

“Якщо керівництво дає дозвіл, що можна назад заселятися, то ми зараз будемо діяти. Щонайменше вікна будуть зашивати плівкою.” – Олександр Ставчанський

Інна Понич, ще одна мешканка будинку, прокинулася від звуку близько 4:30 ранку.

“Дуже сильний такий звук ракети, що летить, як у фільмах. Потім був сильніший гудок. Я вибігла на балкон і побачила щось таке, що горить вже і падає. І в той момент почула страшенній гул, як зірвалося щось. І через п’ять хвилин знову зірвалося і пішов такий високий дим на верх.” – Інна Понич, мешканка будинку

Заступник міського голови Чернівців Євгеній Маховіков повідомив, що мешканцям запропонували тимчасове відселення. Людей забезпечують продуктами, водою, біотуалетами та транспортом. Наразі комісія оцінює завдані збитки.

“Потім буде прийматися рішення по тих квартирах, по тих мешканцям на предмет компенсації.” – Євгеній Маховіков, заступник міського голови Чернівців

У ніч на 12 липня у Чернівецькій області було зафіксовано дві ракети та дрони, перед цим оголосили повітряну тривогу. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що повітряна тривога почалась о 2:35, а о 5:09 її відбій.

Прокурори разом зі слідчими СБУ та поліції займаються фіксацією воєнного злочину. За попередніми даними, у Чернівцях загинули двоє людей, ще двоє у тяжкому стані, десятеро травмовані. 13 липня у місті оголосили днем жалоби, скасували всі масові заходи.

Внаслідок атак постраждали дитячий садок, дев’ятиповерхівка, житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини та автомобілі. У Сторожинецькій громаді також зафіксували пошкодження житлового будинку та автомобіля, але постраждалих немає.

Досудове розслідування триває за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.