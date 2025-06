Відрядження Чернишова в ЄС та корупційні підозри від НАБУ

Водночас 16 червня народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав, що за даними його джерел, “НАБУ готує підозру Чернишову”.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов наразі перебуває у запланованому відрядженні в країнах Європейського Союзу, про що повідомили у Міністерстві національної єдності. Це відрядження проходить у звичайному режимі, що підкреслює важливість таких поїздок у роботі міністра.

“Подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем’єр-міністра”.

У міністерстві також зазначили, що інформація про робочі зустрічі Чернишова, включаючи його закордонні поїздки, доступна на його офіційній сторінці у Facebook та на ресурсах Міністерства національної єдності.

11 червня Чернишов розпочав свою робочу поїздку до Чеської Республіки, а пізніше у Відні провів зустрічі з представниками Федерального агентства з питань прийому та підтримки біженців, а також з австрійськими дипломатами.

18 червня він зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, а 19 червня провів низку важливих зустрічей з представниками Ради Європи в рамках свого візиту до країн ЄС.

Крім того, 17 червня Чернишов взяв участь в онлайн-форумі “Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery”, що проходив у Києві.

Водночас, 16 червня народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що, за його інформацією,

“НАБУ готує підозру Чернишову”. – Олексій Гончаренко

13 червня НАБУ і САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій були задіяні високопосадовці. Підозри у зловживанні службовим становищем були висунуті колишньому державному секретарю Мінрегіону та іншим особам, пов’язаним із Чернишовим.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначив, що

“НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у Нафтогаз, коли Нафтогаз очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку. Сам Чернишов наразі перебуває закордоном у відрядженні”. – Михайло Ткач, журналіст-розслідувач

3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова головою правління НАК “Нафтогаз України”, а згодом він став віцепрем’єр-міністром – міністром національної єдності України. Раніше Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада 2024 року у Верховній Раді представив план стійкості України, в якому було анонсовано створення Міністерства обʼєднання України, а також обіцянку представити кандидатуру міністра до кінця року.