Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста провести розслідування теракту в Оленівці та вимагає визнання ООН відповідальності Російської Федерації за цей інцидент.

Про це він розповів на брифінгу в Житомирі.

Лубінець висловив думку, що росіяни ретельно підготували спецоперацію в Оленівці, включаючи будівництво барака для військовополонених та публічну страту, що свідчить про заздалегідь сплановані дії.

Він також критикує МКЧХ за неефективність у виконанні своїх обов’язків щодо захисту прав військовополонених, вимагаючи від організації покращення її роботи.

ООН опублікувала звіт, у якому зазначила, що загибель українських військовополонених в Оленівці не могла бути наслідком дій України або обстрілу західною зброєю, а, ймовірно, сталася внаслідок вибуху всередині приміщення.

«На жаль, для мене та всіх українців ООН не знайшла в собі поки сили прямо прописати, що відповідальність за цей злочин несе Російська Федерація. Хоча, коли читати Женевські конвенції, там усе прямо визначено, що за життя та здоров’я військовополонених несе відповідальність країна, яка тримає їх у полоні. Росіяни тільки по Оленівці порушили, на мій погляд, всю систему і базові норми Третьої Женевської конвенції», – додав уповноважений.

Омбудсмен Лубінець висловив сподівання, що міжнародні інституції, зокрема ООН та МКЧХ, нарешті чітко визначать відповідальність Росії за воєнні злочини, зокрема за теракт у колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Він закликав до термінового проведення обмінних процесів для повернення українців з окупованих територій. Вибух у колонії стався 29 липня 2022 року і був спричинений термобаричним гранатометом.