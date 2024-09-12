Міжнародний Комітет Червоного Хреста засудив удар по гуманітарній місії в Донецькій області, внаслідок якого загинули троє співробітників організації.

Про це йдеться у заяві МКЧХ.

“Я рішуче засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Неприпустимо, що під обстріл потрапило місце роздачі допомоги. Наші серця розбиті сьогодні, коли ми сумуємо за втратою наших колег і піклуємося про поранених. Ця трагедія викликає хвилю горя, яка надто добре знайома тим, хто втратив близьких у збройному конфлікті”, — заявила голова організації Мір’яна Сполярич.

У Червоному Хресті розповіли, що співробітники місії планували роздати деревні та вугільні брикети місцевим мешканцям, щоб допомогти їм підготуватися до майбутньої зими.

“Команди МКЧХ регулярно присутні в Донецькій області, і наші транспортні засоби чітко позначені емблемою Червоного Хреста”, — зазначено в заяві.

Організація також закликала до дотримання міжнародного гуманітарного права, у тому числі шляхом вживання всіх можливих заходів для забезпечення безпеки осіб, які займаються гуманітарною діяльністю.