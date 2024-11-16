Чеський виробник боєприпасів передав Україні символічний чек на 765 тисяч євро на закупівлю протитанкових гранатометів RPG-7 для Сил оборони України.

Про це повідомили у Посольстві України в Чеській республіці.

Зазначається, що вручення символічного чека від компанії STV Group, яка є провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки, відбулося 14 листопада. Це стало результатом домовленості Посольства з провідним чеським виробником боєприпасів та військової техніки SSTV Group.

За словами представника компанії, гранатомети RPG-7 – це зброя, яка вже довела свою високу ефективність у бойових умовах і тому використовуватиметься українцями у війні за їх свободу та суверенітет.

“Ми переконані, що допомога, яку ми надаємо українським збройним силам, є проявом не лише наших технічних і виробничих можливостей, але й насамперед нашої рішучості підтримувати тих, хто бореться за свободу та права людини. Ми пишаємося тим, що можемо надавати Україні зброю, яка допомагає посилювати її обороноздатність у цей важкий час”, – сказав голова правління STV GROUP.

Додамо, що чеська компанія STV Group є важливим партнером для України в постачанні військової допомоги, зокрема в частині боєприпасів і модернізації техніки. Компанія спеціалізується на виробництві боєприпасів різного калібру, включаючи 122 мм та 152 мм, які широко використовуються українською армією.

Також STV Group постачає мінометні міни, бере участь у ремонті й модернізації військової техніки, надає логістичну підтримку та засоби захисту, необхідні для ефективного виконання бойових завдань.