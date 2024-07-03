У Чехії судять 27-річного Філіпа Сімана — добровольця, який воював на боці України. Його звинувачують у незаконній службі в українській армії та мародерстві в місці бойових дій.

Про це пише České noviny та Seznam Zprávy

Наприкінці березня 2022 року Сіман воював в українському добровольчому батальйоні «Карпатська Січ», попри те, що не мав дозволу на це від президента країни. В Україні він пройшов базовий вишкіл та отримав зброю. Разом зі своєю групою, яку він очолював, Сіман мав патрулювати окопи в Ірпені та Бучі, а також проводити «зачистки».

Як ідеться в обвинувальному акті проти нього, у вільний від служби час Сіман привласнював речі як загиблих солдатів, так і цивільних. Зокрема, він украв золоту каблучку, злитки золота і срібла, інші ювелірні вироби, готівку, а також пристрій для читання електронних книг, сонцезахисні окуляри Gucci та дихальну маску з літака.

За словами прокурора, обвинувачений мав знати основні норми міжнародного гуманітарного права, оскільки раніше був військовослужбовцем. Сімана затримали українські військові у квітні 2022 року, однак потім він звільнився і повернувся до Чехії.

На суді він пояснив, що поїхав воювати в Україну, бо його родина звідти. Він визнав, що не отримав дозволу від президента на службу в іноземній армії, але, за його словами, він ухвалив своє рішення на основі публічної заяви прем’єр-міністра Петра Фіали, який на початку березня 2022 року обіцяв скасування смертної кари для людей, які воюватимуть за Україну.

Сіман сказав, що всі підрозділи базувалися в покинутих будинках українських мешканців, тому для бійців «було звичайною справою використовувати підручні засоби». Водночас знайдені цінності, гроші або електроніку, несли «у штаб» на випадок, якщо росіяни знову захоплять територію.

Крім того, Сіман запевнив, що не вкрав, а отримав від керівництва перстень, який начебто був частиною історії про загиблого російського солдата. А пристрій для читання електронних книг він забрав, бо думав, що це планшет, який може містити розвідувальну інформацію.

Також колишній чеський доброволець каже, що військові дозволили йому залишити собі срібні злитки, а золотий він начебто лише сфотографував на свій телефон. Будь-які інші коштовності, гроші та окуляри він не брав.

Щодо кисневої маски, він сказав, що забрав її, щоб вона нагадувала йому про службу в Україні, але визнав, що викрадення цих речей було морально неправильним.

Тепер за службу в іноземній армії суд може засудити його до п’яти років позбавлення волі, але за мародерство йому загрожує виняткове покарання.