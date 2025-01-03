Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко оголосила про запуск цифрового рейтингу бойової ефективності командирів. Зазначається, що цей інструмент має на меті підвищення ефективності аналізу бойових дій, знищення ворога та потреб у озброєнні.

Допис Катерини Черногоренко.

“Звіт подаватиметься дуже просто, за кілька хвилин. А головне — без жодних паперів. До нього можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генерального Штабу. Усе буде захищено, зашифровано і безпечно”, – зазначила Черногоренко.

Новий підхід передбачає створення єдиного дашборду, який надасть Генеральному штабу повну картину про ефективність як окремих підрозділів, так і військової техніки та боєприпасів. Такий інструмент дозволить ухвалювати рішення на основі аналізу даних, а не інтуїтивно, підкреслила посадовиця.

“Це революція і поштовх до великих змін у війську, коли рішення ухвалюватимуть за принципом data-driven, а не з голови”, – додала вона, подякувавши керівництву країни за підтримку ініціативи.

Натомість начальник штабу 12 бригади Національної гвардії України “Азов” Богдан “Тавр” Кротевич висловив стурбованість можливими наслідками впровадження рейтингу.

“Мені цікаво, чи не подумали Ви, що в погоні за «результатами» командири можуть влаштовувати неадекватні операції за рахунок життя особового складу. І цей весь ваш «рейтинг» взагалі до одного місця, бо не буде оприлюднення результатів втрат свого особового складу”, – наголосив він.

Він також підкреслив, що вже зараз у військових структурах існує проблема з фальсифікацією даних, зокрема щодо здобутків і втрат, для створення “кращої” статистики.

“Чесно, от я бл*ть на це все дивлюсь, шкодую що дожив до цього часу. Просто нереальна кількість людей відірвані від реальності в края, рейтинги, мене блювати тягне від цього слова, ви взагалі не розумієте що таке армія”, – висловив своє обурення військовий.