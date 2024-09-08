Окупанти обстріляли Курахове та Гірник на Донеччині із РСЗВ "Ураган" та зі ствольної артилерії.

Про це повідомив начальник МВА Роман Падун.

“Надвечір відбувся обстріл м.Гірник зі ствольної артилерії. Поранено 4 людей… Відбулось загоряння житлових будинків, господарських споруд. Пошкоджено багатоповерхівки, приватний житловий фонд, будівлю Гірницької лікарні…”, — написав він.

Також, за інформацією Падуна, 7 вересня близько опівдня Курахове окупанти обстрілювали із РСЗВ “Ураган” та зі ствольної артилерії. В зоні ураження були приватний сектор, промислова зона, багатоповерхова забудова, крамниці. Пошкоджено будинки приватного сектору, відбулось загоряння прибудинкових територій.

“Ближче до опівночі знову відбувся обстріл м. Курахове зі ствольної артилерії. В зоні ураження приватний сектор та центр міста…. Відбулось загоряння торгівельних павільйонів….”, – повідомив очільник Курахівської військової адміністрації.

