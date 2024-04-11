Також під час атаки балістичною ракетою на Миколаїв травмовані п'ятеро цивільних, серед яких дівчинка-підліток, жінка та троє чоловіків — один у важкому стані.

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні ворог вкотре цинічно посеред дня здійснив удар балістикою по Миколаєву. Згинули чотири людини, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Постраждали п’ятеро людей, серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації, її забрали батьки”, — написав він.

За його словами, серед інших травмованих троє чоловіків — вони у стані середньої тяжкості. Один поранений у тяжкому стані перебуває в операційній. Також одну жінку доправили в травматологічний пункт.

На місці влучання в кількох багатоповерхівках вибило вікна, пошкодило двері та дахи. Комунальні служби, написав Сєнкевич, “надають плівку та допомагають людям з роботами”.

Від удару пошкоджена і контактна мережа вуличного освітлення. Над її відновленням працюватимуть спеціалісти.

Інших подробиць обстрілу Сєнкевич не навів.