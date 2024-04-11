Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
“Сьогодні ворог вкотре цинічно посеред дня здійснив удар балістикою по Миколаєву. Згинули чотири людини, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Постраждали п’ятеро людей, серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації, її забрали батьки”, — написав він.
За його словами, серед інших травмованих троє чоловіків — вони у стані середньої тяжкості. Один поранений у тяжкому стані перебуває в операційній. Також одну жінку доправили в травматологічний пункт.
На місці влучання в кількох багатоповерхівках вибило вікна, пошкодило двері та дахи. Комунальні служби, написав Сєнкевич, “надають плівку та допомагають людям з роботами”.
Від удару пошкоджена і контактна мережа вуличного освітлення. Над її відновленням працюватимуть спеціалісти.
Інших подробиць обстрілу Сєнкевич не навів.
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