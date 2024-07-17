Про це повідомили у поліції Львівської області.
“Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10.10, на автодорозі “Мукачево – Івано-Франківськ – Львів” в межах села Давидів, Львівського району”, — йдеться у повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус “БАЗ” сполученням “Львів — Вибранівка” та автопоїзд “МАН”.
“Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні”, — додали в поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії та відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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