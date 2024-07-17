17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та автопоїзд. В аварії загинули четверо людей, ще 7 постраждали, зокрема 4-річна дитина.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

“Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 липня, близько 10.10, на автодорозі “Мукачево – Івано-Франківськ – Львів” в межах села Давидів, Львівського району”, — йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус “БАЗ” сполученням “Львів — Вибранівка” та автопоїзд “МАН”.

“Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні”, — додали в поліції.