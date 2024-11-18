На Харківщині викрито чотирьох завербованих російськими спецслужбами громадян, які підірвали автомобіль з українським захисником та готували низку інших терактів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьом громадянам повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України), одному з них також інкриміновано носіння, зберігання та передачу вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювані, серед яких інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних чоловіків, діяли за інструкціями бойовика так званої “ДНР”, який працював під керівництвом ГРУ РФ.

Чоловіки передавали інформацію про місця дислокації українських військ у Харкові та області та передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками.

У червні 2024 року вони здійснили терористичний акт, підірвавши автомобіль військовослужбовця ЗСУ, в результаті чого український захисник отримав тяжкі поранення. Для цього вони стежили за переміщенням потерпілого, щоб у потрібний час закласти вибуховий пристрій під автівку.

Крім того, підозрювані планували ще кілька терактів, зокрема, намагались організувати аварію на залізничній колії для зупинки перевезення військової техніки.

Також один з підозрюваних виготовив саморобний вибуховий пристрій, який сховав у посадці в Харківському районі. Після цього його затримали правоохоронці.

Інших трьох фігурантів затримано за місцями їхнього мешкання. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.