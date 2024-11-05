У Німеччині завершили навчання українські військові із застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot для посилення захисту повітряного простору.

Про це заявили повітряні сили Німеччини Люфтваффе.

“За останні кілька тижнів ми провели навчання 4-ї української групи на системах Patriot”, – зазначається у повідомленні.

Німецькі військові підкреслили, що після проходження відповідного навчання українські оператори зенітно-ракетного комплексу Patriot зможуть самостійно керувати системою та ефективно використовувати її для збивання повітряних цілей, таких як російські літаки, крилаті ракети та безпілотники.

За допомогою комплексу Patriot українські військові зможуть захищати важливі об’єкти та інфраструктуру від повітряних атак, знижуючи загрозу ударів з боку РФ.