Видання Chicago Sun-Times нещодавно опублікувало список літніх книг, створений за допомогою штучного інтелекту, в якому виявилися твори, що насправді не існують. Ця інформація стала відомою завдяки повідомленням у ЗМІ.

У випуску від 18 травня Chicago Sun-Times представив читачам різноманітні рекомендації для літнього відпочинку, включаючи активні розваги, нові тренди та ідеї для проведення часу на свіжому повітрі. Однак деякі з рекомендованих книг виявилися вигаданими – їх автори ніколи не писали зазначені твори, а частина інформації посилалася на неперевірені джерела.

Серед реальних книг у списку була, наприклад, “Назви мене своїм ім’ям” Андре Асімана. Проте в переліку також з’явилися імена авторів, які не мають жодного стосунку до зазначених творів. Наприклад, Мін Джин Лі приписали книгу “Ринок пасльону”, яка насправді не є її твором, а також Ребека Маккай згадувалася як авторка вигаданої книги “Точка кипіння” про конфлікт між кліматологом та його донькою-підлітком.

Chicago Sun-Times у соціальній мережі Bluesky повідомило про початок внутрішнього розслідування, щоб з’ясувати, як цей матеріал потрапив до публікації. Видання підкреслило, що контент не був створений редакцією і не отримав її схвалення.

Віктор Лім, старший директор з розвитку аудиторії Chicago Sun-Times, зазначив, що будь-яка неточна інформація не повинна потрапляти до читачів. Матеріал “Ваш путівник найкращим літом” був опублікований на титульній сторінці видання і створений “ліцензованим національним партнером з контенту” – компанією 404 Media.

У відповідь на цей інцидент Chicago Sun-Times планує переглянути свою політику публікації контенту та посилити контроль за його перевіркою, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.