Продаж будинку дитинства Папи Римського Лева XIV у Чикаго

Про це повідомляє Bloomberg.

У США нещодавно відбулася продаж будинку, в якому провів своє дитинство Папа Римський Лев XIV. Ця нерухомість, розташована в південному передмісті Чикаго, селищі Долтон, була продана з 70% надбавкою до початкової вартості. За інформацією агентства Bloomberg, будинок придбали за 375 000 доларів США.

Цей триспальний будинок знаходиться приблизно за 32 кілометри на південь від центру Чикаго. Місцева влада Долтона планує співпрацювати з Чиказькою архиєпархією, щоб перетворити цю нерухомість на важливу пам’ятку.

“Продаж завершує складний шлях цього скромного будинку після того, як у травні кардинал Роберт Френсіс Прево був обраний наступним Папою Римським.” – Bloomberg

Будинок був виставлений на продаж у січні за 219 000 доларів після того, як його придбав місцевий перекупник за 66 000 доларів і провів ремонт. Коли стало відомо про обрання Прево, продавець тимчасово зняв будинок з продажу, а згодом оголосив про проведення аукціону зі стартовою ціною 250 000 доларів.

Проте селище Долтон мало інші плани. Адвокат округу надіслав листа агентам, які організовували аукціон, з наміром забрати власність через примусове відчуження, але цього не сталося.

“Я радий за село. Я думаю, що вони були найкращим покупцем цієї нерухомості, і це велика перемога для них.” – Стів Будзік

Згідно з даними Redfin, середня ціна житла в Долтоні становить близько 177 000 доларів. Селище повідомило, що досягло “взаємної угоди про купівлю” з продавцем і працює над планами, щоб зробити цю власність значущим активом для громади.

8 травня 2025 року 267-м Папою Римським Левом XIV обрали 69-річного американця Роберта Френсіса Прево, який став очільником Римо-католицької церкви у світі.

Хто такий Роберт Прево

Роберт Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс. Він має італійське, французьке та іспанське коріння. У 69 років для Папи Римського це вважається відносно молодим віком. Прево вільно володіє іспанською та італійською мовами, а також має громадянство Перу, де служив понад два десятиліття.

Він вивчав математику і філософію, а у 22 роки вступив до новіціату Ордену Святого Августина. Через чотири роки склав урочисті обітниці, а у 27 років прийняв свячення, що дало йому право служити на літургіях, сповідати та хрестити.

У 1985 році Прево вирушив як місіонер до Перу, де служив канцлером територіальної прелатури Чулуканас. Після короткого повернення до Чикаго, де захистив дисертацію, він знову повернувся до Перу, очоливши проєкти для августинців у різних регіонах країни.

Прево провів у Латинській Америці понад десять років, викладав канонічне право, був префектом з питань навчання, парафіяльним парохом, єпархіальним чиновником, директором формації та судовим вікарієм.

У 1999 році він повернувся до Чикаго, де служив провінційним настоятелем, а згодом двічі обирався головним настоятелем Ордену августинців (2001–2007 та 2007–2013).

У 2014 році Прево знову повернувся до Перу, де у 2015 році став єпископом і служив ще дев’ять років. У цей період у країні тривала політична криза, і Прево відігравав важливу роль у забезпеченні стабільності церкви як поміркований центрист.

У січні 2023 року Папа Франциск призначив Роберта Прево префектом Дикастерії у справах єпископів та головою Папської комісії для Латинської Америки. 30 вересня того ж року його проголосили кардиналом під час консисторії в Римі, а у лютому 2025 року він увійшов до ордену кардиналів-єпископів, що стало знаком особливої довіри від понтифіка.