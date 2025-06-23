Китай засуджує атаку США на ядерні об'єкти в Ірані та закликає до миру

Як пише медіа Reuters з посиланням на повідомлення державних медіа після засідання Ради Безпеки ООН у неділю.

Китай висловив занепокоєння, що нещодавня атака США на ядерні об’єкти в Ірані підірвала міжнародну довіру до Вашингтона. Пекін підкреслив, що ситуація може вийти з-під контролю. Цю інформацію повідомили державні медіа після екстреного засідання Ради Безпеки ООН, яке відбулося в неділю.

На засіданні Радбезу ООН представники Китаю, Росії та Пакистану закликали до прийняття резолюції, що передбачає негайне та безумовне припинення вогню на Близькому Сході.

Посол Китаю в ООН Фу Цун закликав до уникнення ескалації конфлікту та закликав Ізраїль негайно припинити військові дії.

“Хоча Іран зазнав втрат, але авторитет Сполучених Штатів також був підірваний – як країни, так і учасника будь-яких міжнародних переговорів.” – Фу Цун, посол Китаю в ООН

Китайські державні ЗМІ охарактеризували дії Вашингтона як “небезпечні та провокаційні”. Газета Global Times зазначила, що зовнішнє військове втручання лише поглиблює існуючі конфлікти.

Крім того, посольство Китаю в Ірані повідомило, що більшість китайських громадян вже евакуйовано, а ті, хто залишився, не перебувають у зоні підвищеної небезпеки.

Атака США на ядерні об’єкти в Ірані

В ніч на 22 червня американські військові завдали удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані, розташованим у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану.

Трамп стверджував, що атаковані ядерні об’єкти “були повністю знищені”. Він також попередив, що у разі, якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Іран, у свою чергу, запевнив, що суттєвих пошкоджень на об’єктах не сталося, оскільки матеріали були евакуйовані заздалегідь. Міністерство закордонних справ Ірану назвало атаки США порушенням Статуту ООН та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявивши, що залишає за собою право на самооборону, а США “мають отримати відповідь”.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з моменту початку атак на Іран 13 червня 2025 року.