Як повідомляє офіційний сайт МЗС Китаю

У Міністерстві закордонних справ Китаю спростували інформацію про постачання озброєнь до Росії, підкресливши, що Пекін не надає військову допомогу жодній зі сторін конфлікту в Україні. Речниця МЗС КНР Мао Нін під час прес-брифінгу зазначила, що Китай рішуче заперечує безпідставні звинувачення у цій справі.

Відповідаючи на коментарі очільника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, який стверджував, що Китай постачає обладнання та сировину на 20 російських військових заводів, Мао Нін акцентувала, що позиція Китаю щодо українського конфлікту залишається незмінною. Влада Китаю прагне до мирного врегулювання та припинення вогню.

«Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній зі сторін конфлікту і ретельно контролює товари подвійного призначення. Україна це добре усвідомлює. Ми рішуче виступаємо проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій», – додала речниця китайського МЗС.

Раніше Олег Іващенко в інтерв’ю заявив, що Китай постачає спеціальні хімікати, порох та верстати на російські військові підприємства. Він також зазначив, що у 2024–2025 роках було зафіксовано щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці між Китаєм і Росією, що включає постачання обладнання, запчастин та документації. У шести випадках мова йшла про значні поставки спеціальних хімікатів.

Крім того, за даними Служби зовнішньої розвідки, на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських безпілотників походить з Китаю.

17 квітня президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки та СБУ, заявив, що Китай постачає Росії артилерію та порох, а також бере участь у виробництві озброєнь на території Росії. Офіційний Пекін тоді назвав ці твердження безпідставними.