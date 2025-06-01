Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю рішуче спростувало заяви міністра оборони США Піта Геґсета, який стверджував, що Китай становить загрозу для Індо-Тихоокеанського регіону. Офіційний представник китайського МЗС охарактеризував ці висловлювання як “наклепницькі”.

У своїй заяві китайська сторона зазначила, що Геґсет “очорнював Китай, висуваючи наклепницькі звинувачення та неправдиво називаючи його загрозою”. Вони підкреслили, що такі коментарі є провокаційними і мають на меті посіяти розкол у регіоні.

Китайське МЗС також вказало на те, що саме Сполучені Штати є основним чинником, який “порушує мир і стабільність” в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, розміщуючи військову техніку та загострюючи напруженість через реалізацію “Індо-Тихоокеанської стратегії”.

“США розмістили наступальну зброю в Південно-Китайському морі і продовжують розпалювати вогонь і створювати напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що перетворює регіон на порохову бочку.”

Крім того, у відомстві підкреслили, що питання Тайваню є “повністю внутрішньою справою Китаю” і попередили, що “жодна країна не має права втручатися”.

“США ніколи не повинні думати, що вони можуть використати тайванське питання як важіль тиску на Китай. США ніколи не повинні грати з вогнем у цьому питанні.”

Китай закликає США дотримуватися політики “одного Китаю” та раніше укладених угод між двома країнами, а також припинити підтримку “сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню”. Важливо зберігати мир і стабільність у регіоні, уникати провокацій та загострення конфліктів.

Раніше міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що загроза з боку Китаю є реальною, закликаючи союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні підвищити оборонні витрати, наслідуючи приклад Європи.

Геґсет також попередив, що будь-яка спроба Китаю завоювати Тайвань “призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону і всього світу”. Він нагадав про слова колишнього президента США Дональда Трампа, запевнивши, що Китай не вторгнеться на Тайвань за нинішньої американської адміністрації.

30 травня агентство Reuters повідомило, що США планують розширити продажі зброї Тайваню в рамках зусиль зі стримування Китаю, який посилює військовий тиск на демократичний острів.

Під час саміту в Сінгапурі президент Франції Еммануель Макрон застеріг Китай, що НАТО може активніше втрутитися в справи Азії, якщо Пекін не вжене заходів для припинення участі Північної Кореї у війні Росії проти України.