Китай знімає обмеження на експорт рідкісноземельних металів перед торговими переговорами з США

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай вирішив зняти частину обмежень на експорт рідкісноземельних металів, що може зменшити напруженість перед запланованими торговими переговорами між Пекіном і Вашингтоном, які відбудуться наступного тижня. Про це повідомляє Bloomberg.

У Міністерстві торгівлі КНР підтвердили, що деякі експортні заявки були схвалені, але не уточнили, які саме країни або галузі отримали дозвіл. Водночас зазначили, що попит на ці мінерали зростає, особливо в сферах радіотехніки та електромобілів. Відомство також планує продовжувати розгляд і схвалення нових запитів.

Раніше Китай видав тимчасові ліцензії на експорт рідкісноземельних металів для трьох найбільших автовиробників США. Крім того, у Мінторгівлі КНР заявили про намір прискорити процес схвалення заявок на експорт до Європейського Союзу для кваліфікованих компаній.

5 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалися питання торговельних відносин. Трамп охарактеризував перемовини як “позитивні” і анонсував зустріч міністра фінансів Скотта Бессента, глави Мінторгівлі Говарда Лутніка та торгового представника США Джеймісона Гріра з представниками КНР для обговорення торгових питань.

З 14 травня США та Китай домовилися про 90-денне призупинення дії додаткових мит: Вашингтон знижує тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Пекін – з 125% до 10% на американські товари. Ці заходи були вжиті для відновлення стабільності у двосторонній торгівлі та створення умов для подальших переговорів.

Тарифи Трампа: що відомо

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становитиме 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн передбачені індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США також запровадила 25% мито на всі імпортовані автомобілі. В українському Мінекономіки зазначили, що 10% мита для України є “складно, але не критично”.

4 квітня Китай відповів на нові підвищені мита, встановивши тарифи на весь американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти з 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше мито становило 104%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що ставка тарифів США на китайський імпорт фактично досягла 145%. Останній указ Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125% з 84%, що додається до 20% тарифу на фентаніл, запровадженого раніше.