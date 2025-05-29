Китай посилює вплив у Тихоокеанському регіоні через економічну допомогу та кліматичну підтримку

Про це пише Financial Times.

Китай оголосив про намір розширити свої ринки для товарів з тихоокеанських острівних держав, збільшити економічну допомогу та активізувати підтримку у боротьбі зі змінами клімату. Це відбувається на фоні зменшення впливу США в цьому стратегічно важливому регіоні, як зазначає Financial Times.

Під час зустрічі з міністрами закордонних справ 11 тихоокеанських країн у Сямені, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї оголосив про виділення 2 мільйонів доларів на боротьбу зі змінами клімату в регіоні. Він також запропонував прискорити переговори щодо двосторонніх торговельних угод, які дозволять країнам регіону експортувати більше товарів до Китаю.

З моменту приходу Дональда Трампа до влади, США значно скоротили іноземну допомогу біднішим країнам, підвищили тарифи та відмовилися від переговорів щодо клімату. Ці дії відкрили нові можливості для Китаю, щоб зміцнити свій вплив у регіоні.

У спільній заяві міністрів закордонних справ підкреслюється, що Китай не пов’язує свою допомогу з політичними умовами, не нав’язує свою волю іншим країнам і не робить порожніх обіцянок.

Ці зустрічі, що відбулися 28-29 травня, стали першим раундом переговорів Вана з острівними державами Тихого океану після невдалої спроби укласти угоду про безпеку у травні 2022 року, яка викликала побоювання щодо військового впливу Китаю. Ця пропозиція отримала негативну реакцію з боку традиційних гравців регіону, таких як Австралія, Нова Зеландія, Японія та США.

Чиновники та аналітики зазначають, що Китай активно використовує наслідки політики адміністрації Трампа для зміцнення своїх позицій. За словами аналітика Блейка Джонсона з Тихоокеанського центру Австралійського інституту стратегічної політики, Китай тепер вважається більш надійним партнером, ніж США.

Помічник міністра закордонних справ Австралії Метт Тістлвейт підкреслив, що економічна політика адміністрації Трампа створила невизначеність у регіоні.

Китай збільшив свою допомогу у сфері розвитку, замінивши частину кредитів на гранти, що свідчить про відновлення активності в регіоні.

Хоча в спільній заяві не було згадок про питання безпеки, у результатах зустрічі, оприлюднених МЗС Китаю, зазначено про плани провести новий раунд переговорів щодо співпраці між поліцією та правоохоронними органами, а також про ініціативу щодо посилення морської співпраці.

Аналітики вважають, що Китай може наполягати на збільшенні присутності своєї берегової охорони в регіоні, організації візитів кораблів до острівних країн Тихого океану та посиленні військової взаємодії.