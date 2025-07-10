Китай перевіряє затримання шпигунів в Україні: справа про секретну документацію

Як заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю на брифінгу 10 липня
Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що наразі проводить перевірку інформації про затримання китайських громадян в Україні, яких підозрюють у шпигунстві. Цю інформацію озвучила речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу, що відбувся 10 липня.
“Китай захищатиме законні права та інтереси китайських громадян.”
9 липня Служба безпеки України затримала в Києві двох громадян Китаю, які намагалися вивезти секретну документацію, пов’язану з українським ракетним комплексом “Нептун”. Затримані виявилися батьком і сином.
Під час обшуків у них були вилучені мобільні телефони, на яких містилося листування, що свідчить про координацію їхніх дій. Слідчі СБУ вже висунули обом підозру у шпигунстві.
Затриманим загрожує покарання у вигляді до 15 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.
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