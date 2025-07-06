Китай обмежує закупівлі медичних виробів з ЄС через торговельний конфлікт

Про це 6 липня повідомило Міністерство фінансів КНР, пише Reuters.

Китай вирішив обмежити державні закупівлі медичних виробів з Європейського Союзу. Це рішення стало відповіддю на нещодавнє рішення ЄС, який заборонив китайським компаніям участь у великих публічних тендерах. Про це стало відомо 6 липня з повідомлення Міністерства фінансів КНР, яке цитує Reuters.

У червні Європейська комісія заборонила китайським постачальникам доступ до тендерів на медичне обладнання, загальна вартість яких перевищує 60 мільярдів євро на рік. Це рішення було ухвалене через нерівний доступ європейських компаній до китайського ринку. Це перше обмеження, запроваджене в рамках Інструменту міжнародних закупівель ЄС, який функціонує з 2022 року.

У відповідь на ці дії, Китай також обмежив імпорт медичних виробів, які на понад 50% складаються з компонентів, виготовлених у ЄС. Ці обмеження набрали чинності 6 липня. У Міністерстві торгівлі КНР зазначили, що змушені вжити дзеркальних заходів, оскільки

“ЄС наполіг на створенні нових протекціоністських бар’єрів”.

У середині липня заплановано проведення саміту лідерів ЄС і Китаю в КНР, на якому обговорюватимуться, зокрема, питання французької продукції. Водночас великі бренди, такі як Pernod Ricard, LVMH та Remy Cointreau, отримали звільнення від сплати податку за умови продажу товарів за встановленою мінімальною ціною.

Очікується, що саміт лідерів між ЄС і Китаєм, який відбудеться пізніше цього місяця, може суттєво вплинути на подальші торговельні відносини між цими двома сторонами.