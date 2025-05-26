Про це повідомляє Bloomberg

Китай має намір суттєво збільшити обсяги внутрішнього виробництва, починаючи з 2026 року, в рамках своєї амбітної програми “Зроблено в Китаї”. Ця ініціатива суперечить зусиллям США, спрямованим на повернення виробництв на свою територію, що стало особливо актуальним після політики адміністрації Трампа. Про це повідомляють аналітики.

Згідно з інформацією, Китай планує зосередитися на технологічному виробництві, зокрема в галузі виготовлення чіпів. Країна прагне зберегти стабільну частку виробництва у валовому внутрішньому продукті як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Наразі виробничий сектор становить близько третини ВВП Китаю.

Програма “Зроблено в Китаї” має довгострокову перспективу і складається з кількох етапів. Перший етап передбачав збільшення виробництва електромобілів та компонентів для “зеленої” енергетики, таких як сонячні панелі. Уряд Китаю задоволений досягнутими результатами в цих сферах і тепер переходить до наступного етапу розвитку.

Незважаючи на критику з боку європейських країн, які вважають, що посилення виробництва в Китаї поглиблює світовий торговельний дисбаланс, Пекін продовжує розвивати внутрішнє виробництво. У відповідь на це США намагаються збільшити частку виробництва на своїй території, заохочуючи американські компанії повертати заводи з Китаю. Проте китайський уряд не виявляє бажання співпрацювати в цьому напрямку.

Адміністрація Трампа прагнула підвищити економічну самостійність США, запроваджуючи експортний контроль і тарифи, водночас заохочуючи Китай до збільшення внутрішнього споживання. Китай, у свою чергу, зберігає контроль над рідкісноземельними металами, що свідчить про його занепокоєння національною безпекою.

Крім того, Китай намагається підвищити внутрішній попит, оскільки побоюється дефляції та дисбалансу між виробництвом і споживанням. Внутрішній ринок має стати “якорем економічного зростання” відповідно до нового плану “Зроблено в Китаї”. Лідер країни Сі Цзіньпінь підкреслив важливість зміцнення виробничого сектору, самозабезпечення та освоєння ключових технологій під час свого візиту на завод з виробництва кулькових підшипників 19 травня.

Тарифи Трампа: що потрібно знати

2 квітня 2018 року Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпортні товари з 185 країн, встановивши мінімальну ставку у 10%. Для товарів з Європейського Союзу ставка становила 20%, а для Китаю – 34%. З 3 квітня також було введено 25% мито на всі імпортовані в США автомобілі.

Українське Міністерство економіки оцінило 10% мито для України як “складно, але не критично”. У відповідь на дії США Китай 4 квітня встановив тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які набрали чинності 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, що стало значним зростанням порівняно з попередніми 104%. У відповідь Китай ввів додаткові 84% мит на товари зі США. 10 квітня Білий дім повідомив, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт досягла 145%, враховуючи раніше введені 20% мита на фентаніл.