Повідомлює видання Financial Times з посиланнями власних джерел в урядах США та Тайваню.

Китай активно модернізує свої військові сили, зокрема повітряні операції та десантні підрозділи, з метою підготовки до можливого нападу на Тайвань. За інформацією, отриманою з урядів США та Тайваню, китайські військово-повітряні сили та ракетні підрозділи готові до переходу від мирного стану до військових дій у будь-який момент.

Армія Китаю проводить регулярні навчання десантних сил поблизу портів, що можуть стати базами для вторгнення на острів. Підрозділи армійської авіації також підтримують високу готовність для виконання повітряних десантів, а нова ракетна система, розгорнута Китаєм, здатна вражати цілі на Тайвані.

Згідно з даними Міністерства оборони Тайваню, китайські винищувачі порушують зону протиповітряної оборони острова більше 245 разів на місяць, тоді як п’ять років тому цей показник становив лише близько 10 разів. Це свідчить про значне зростання військової активності Китаю в регіоні.

Китайські повітряні сили отримали нові винищувачі, що дозволяє їм досягати Тайваню з внутрішніх баз без необхідності дозаправки. Використання літаків-заправників також розширює їхній радіус дії, що робить їхні операції ще більш ефективними.

Військово-морські сили Китаю тримають близько десятка кораблів у безпосередній близькості від Тайваню, що, на думку тайванського уряду, може дозволити розпочати блокаду острова за лічені години.

Розвідка США вважає, що Китай готується до можливого нападу на Тайвань у 2027 році. Для збору розвідувальної інформації Пекін використовує супутники, які були запущені спеціально для цієї мети. Незважаючи на значне посилення військових можливостей, американські експерти вважають, що операція з нападу на Тайвань залишатиметься надзвичайно складною для Китаю.

«Це дуже складний вид операції, і наразі вони не продемонстрували здатності адаптуватися до сучасних умов війни», – зазначило джерело в уряді США.

Тайвань, офіційно відомий як Республіка Китай, є частково визнаною острівною державою, яка до 1949 року контролювала всю територію материкового Китаю до приходу комуністів до влади. Сьогодні Тайвань має демократичний устрій, тоді як Китай вважає острів своєю невід’ємною частиною.