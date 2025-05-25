Китай постачає Росії військову хімію та обладнання – дані української розвідки

Як розповів в інтерв’ю Укрінформ

Олег Іващенко, керівник української Служби зовнішньої розвідки, повідомив про те, що Китай активно постачає спеціальну хімію, порох та верстати на 20 військових заводів Росії. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю для агентства Укрінформ.

«Ми маємо підтверджені дані про те, що Китай постачає верстати, спеціальну хімію, порох та інші компоненти для підприємств військового призначення. Зокрема, йдеться про 20 російських заводів», – підкреслив Іващенко.

Він також зазначив, що в період 2024-2025 років було зафіксовано щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці між Китаєм і Росією, що включає постачання обладнання, запчастин та технічної документації. Крім того, в шести випадках мали місце значні поставки спеціальної хімії.

Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки, на початок 2025 року близько 80% критично важливої електроніки для російських безпілотників походить з Китаю. Водночас існують схеми підміни назв продукції та використання фірм-прокладок, які забезпечують постачання всього необхідного для виробництва мікроелектроніки з Китаю до Росії.

17 квітня президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки та СБУ, заявив, що Китай постачає Росії артилерію та порох, а також бере участь у виробництві озброєнь на території Росії.

У відповідь на ці заяви офіційний Пекін спростував інформацію про постачання озброєнь, пороху та артилерії до Росії, назвавши ці твердження безпідставними.