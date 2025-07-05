Про це повідомляє CNN з посиланням на власне джерело.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І висловився на адресу головної дипломатки ЄС Каї Каллас, заявивши, що Китай “не змириться” з поразкою Росії у війні, розв’язаній проти України. За його словами, після завершення конфлікту США зосередять свою увагу на Китаї. Цю інформацію повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела.

Ван І зробив цю заяву під час зустрічі з Каєю Каллас 2 липня в Брюсселі. Його позиція суперечить офіційній нейтральній позиції Китаю щодо війни Росії проти України. Це також свідчить про те, що Китай надає перевагу затяжному конфлікту, щоб відтягнути можливий власний конфлікт із США.

Під час обговорення Ван І та Кая Каллас торкнулися теми Тайваню, Близького Сходу, торгівлі та кібербезпеки. Зосередження уваги на Україні та російсько-українській війні вказує на те, що Китай має більше геополітичних інтересів у цьому конфлікті, ніж офіційно визнає.

4 липня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай “не є стороною в українській кризі” (так у Китаї називають війну, розпочату Росією проти України) і висловила зацікавленість у “припиненні вогню”.

“Тривала українська криза нічим не служить. Разом із міжнародною спільнотою та з огляду на волю зацікавлених сторін ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у досягненні цієї мети.” – Мао Нін, речниця МЗС Китаю

Крім того, стало відомо, що Служба безпеки України виявила в безпілотниках “Герань”, які є російською версією “Шахед” і використовувалися для атак на Київ 4 липня, компоненти, виготовлені в Китаї.