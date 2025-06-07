Китай прискорює експорт рідкісноземельних металів для Європи та розслідує імпорт бренді

Як пише медіа Reuters
7 червня Міністерство торгівлі Китаю оголосило про можливість прискорення процесу розгляду заявок на експорт рідкісноземельних металів від європейських компаній. Цю інформацію повідомило агентство Reuters.
У заяві також зазначено, що 5 липня буде оприлюднено остаточне рішення щодо розслідування імпорту бренді з Європейського Союзу. З січня 2024 року Китай проводить аналіз, чи завдає цей імпорт шкоди національним виробникам.
Нагадаємо, що в жовтні минулого року Пекін запровадив тимчасові мита в межах 30–39% на продукцію великих європейських брендів, таких як Martell, Hennessy та Rémy Martin, через підозри у продажу товарів за заниженими цінами.
У відповідь на ці дії ЄС назвав звинувачення Китаю “необґрунтованими” і висловив намір оскаржити введення мит у Світовій організації торгівлі. Якщо буде підтверджено факти демпінгу, Китай може ввести постійні мита.
Китай контролює понад 90% світових потужностей з переробки рідкісноземельних металів, які є критично важливими для виробництва автомобілів, винищувачів та побутової техніки. У квітні країна ввела нові обмеження, згідно з якими експортерам необхідно отримувати ліцензії в Пекіні.
Варто зазначити, що в квітні експорт рідкісноземельних металів з Китаю скоротився вдвічі через складну та непрозору процедуру подання заявок, яка іноді вимагає сотні сторінок документації.
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