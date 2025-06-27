Китай і США підписали нову торгову угоду: деталі та наслідки

Як повідомляє Bloomberg, 26 червня міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що США і Китай фіналізували домовленість, досягнуту минулого місяця в Женеві.

Китай офіційно підтвердив, що нещодавно завершив узгодження деталей торгової угоди зі Сполученими Штатами Америки. Це підтверджує слова міністра торгівлі США Говарда Лутніка про досягнуті домовленості між двома країнами.

У заяві Міністерства торгівлі КНР зазначено, що робочі групи обох країн провели переговори 9–10 червня в Лондоні, де досягли принципового порозуміння щодо рамок реалізації угод, узгоджених лідерами Китаю та США, а також закріпили результати консультацій, що відбулися в Женеві 10–11 травня.

Після лондонських переговорів китайська та американська команди підтримували активний зв’язок, розробили проект реалізації угод, представили його лідерам своїх країн і нещодавно отримали їхнє схвалення.

Згідно з угодою, Китай зменшить терміни розгляду заявок експортерів на постачання до США продукції, що підлягає експортному контролю, в той час як США скасують ряд обмежень, запроваджених проти Китаю. Деталі цих зобов’язань не розголошуються.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік 26 червня повідомив, що угода з Китаєм була підписана два дні тому і закріплює умови, узгоджені під час переговорів у Женеві. Білий дім також планує найближчим часом підписати подібні угоди з іншими ключовими торговими партнерами.

За словами Лутніка, угода передбачає, зокрема, зобов’язання Китаю забезпечувати постачання рідкісноземельних елементів, необхідних для виробництва вітротурбін, реактивних літаків та іншої високотехнологічної продукції.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про підписання торгової угоди з Китаєм, але не надав додаткових подробиць.

Передумови та контекст угоди

На початку червня Трамп провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої сторони домовилися про взаємні візити та проведення переговорів між їхніми командами.

Обидві країни відчувають тиск необхідності знизити напруженість у торговельних відносинах, оскільки світова економіка страждає від контролю Китаю над експортом рідкісноземельних мінералів, а інвестори стурбовані тарифною політикою США.

Китай, у свою чергу, обмежив постачання ключових товарів для американського імпорту, зокрема програмного забезпечення для проєктування мікросхем та компонентів для атомних електростанцій.

12 травня країни уклали 90-денну угоду в Женеві про скасування частини тарифів, запроваджених одна проти одної після початку президентства Трампа.

Проте ця тимчасова угода не вирішила глибших проблем двосторонніх відносин, таких як незаконна торгівля фентанілом, статус Тайваню та особливості китайської економіки з домінуванням державних підприємств.

Китай розглядає експорт рідкісноземельних мінералів як важіль впливу, а припинення їх постачання може створити політичний тиск на адміністрацію США у разі уповільнення економічного зростання.

Останніми роками США вважають Китай своїм головним геополітичним суперником, здатним кинути виклик у економічній та військовій сферах.

Історія тарифної політики

2 квітня 2019 року Дональд Трамп оголосив про введення мит на імпортні товари зі 185 країн, встановивши мінімальну ставку 10%, а для ЄС – 20%. Для Китаю тариф становив 34%.

З 3 квітня США запровадили 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

У відповідь Китай встановив тарифи на американські товари на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп підвищив митну ставку на китайський імпорт до 125%, а Китай відповів додатковими 84% митами на товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що фактична ставка тарифів США на китайський імпорт становить 145%, враховуючи раніше запроваджені мита на фентаніл.

14 травня США та Китай погодилися на 90-денне призупинення дії додаткових мит: Вашингтон знизив тарифи з 145% до 30%, а Пекін – з 125% до 10%.

5 червня відбулася телефонна розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном, під час якої обговорювалися торговельні відносини та подальші переговори між представниками обох країн.

8 червня Китай схвалив деякі заявки на експорт рідкісноземельних металів, що могло послабити напруженість перед наступними торговельними переговорами.